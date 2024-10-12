Mısır tarlasında hasat yaparken fark ettiler: Derinliği 8 metre

Çevrelerinde geçmiş yıllarda oluşmuş obruklar bulunduğunu belirten Tekinli, "Çocukluğumuzda yan tarlamızda da vardı ama onu toprakla doldurdular. Yetkililerin, buna kökten bir çare bulmalarını istiyoruz. Burada son 3 yılda 3 obruk oluştu." dedi.