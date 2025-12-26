Mobilya mağazasındaki yangında bina sakinleri dumandan etkilendi

Yangın, saat 21.30 sıralarında merkez Hürriyet Mahallesi’nde bir apartmanın zemin katındaki mobilya mağazasında çıktı. Mağazadaki elektrik panosu bölümünden yayılan dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.