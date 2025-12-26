Yeni Şafak
Mobilya mağazasındaki yangında bina sakinleri dumandan etkilendi

00:0626/12/2025, Cuma
G: 25/12/2025, Perşembe
DHA
Balıkesir'in Marmara Adası’nda, 5 katlı bir apartmanın alt katında bulunan mobilya mağazasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen çok sayıda bina sakini hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında merkez Hürriyet Mahallesi’nde bir apartmanın zemin katındaki mobilya mağazasında çıktı. Mağazadaki elektrik panosu bölümünden yayılan dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

 Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen çok sayıda bina sakini sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Süleyman İlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İş yerinde maddi hasara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. 

#Balıkesir
#Mobilya
#Yangın
