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Mudurnu'da köylülerin cansiperane mücadelesi alevlerin önüne geçti

16:47 - 21/08/2024 Çarşamba
IHA

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarlaların yakınında bulunan bir evin bahçesinde çıkan yangın, tarlaya sıçradı. Yangının yayılmasını önlemek amacıyla köydeki vatandaşlar traktörlerle tarlayı sürerek alevlerin önüne geçti. Hızla yayılan yangın güçlükle kontrol altına alınırken 6 dönümlük alan küle döndü.

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Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Örencik köyünde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Örencik köyünün Aşağı Mahallesi'nde Fehmi Y. ait evin bahçesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

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Çıkan yangın, bahçenin yakınında bulunan tarlaya sıçradı.

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Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

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Köyde bulunan su tankeri ile yangına ilk müdahale edildi.

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İhbar üzerine bölgeye arazöz ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Köydeki vatandaşlar, jandarma ekipleri ve arazözlerle yangın güçlükle söndürüldü.

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Yangının yayılmasını önlemek amacıyla köydeki vatandaşlar traktörlerle tarlayı sürerek alevlerin önüne geçti.

#Bolu
#Mudurnu
#Yangın
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