Nişantaşı'nda panik anları: Tadilat halindeki iş merkezinde yangın

19:3731/10/2025, Cuma
DHA
Şişli Nişantaşı'nda tadilat halindeki iş merkezinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Teşvikiye Caddesi'nde tadilat halindeki bir iş merkezinde çıktı. Binada yalıtım çalışmalarının yapıldığı sırada çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri ise Teşvikiye Caddesi'ni tedbir amaçlı trafiğe kapatırken, yangının söndürülmesinin ardından yol tekrardan trafiğe açıldı. 

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

#Nişantaşı
#Yangın
#İtfaiye
