Nizip'te "sarı elmas" mesaisi sürüyor, yurdun dört bir yanına gönderiliyor: Lezzeti sınırları aşıyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olan geleneksel bulgur kurutma mesaisi devam ediyor. Üreticiler tarafından binbir emekle hazırlanan bulgurlar, güneş altında kuruması için ilçedeki geniş beton alanlara seriliyor. Gün boyunca traktörler ve özel tırmıklar yardımıyla sürekli karıştırılarak eşit şekilde kuruması sağlanan bulgurlar; temizleme, eleme ve paketleme işlemlerine tabi tutulmak üzere fabrikalara sevk ediliyor.

1 /16 Gaziantep'in tarım ve gastronomi alanında önde gelen merkezlerinden biri olan Nizip ilçesinde, bölge halkının en önemli geçim kaynakları arasında yer alan geleneksel bulgur kurutma mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel yöntemlerin modern uygulamalarla harmanlandığı bu süreç, ilçenin temel ekonomik dinamiklerinden birini oluşturuyor.

2 /16 Tarlalardan büyük bir özenle hasat edildikten sonra dev kazanlarda kaynatılan buğdaylar, o meşhur altın sarısı rengini ve eşsiz aromasını kazanabilmesi için Nizip'in yakıcı güneşiyle buluşmaya bırakılıyor.

3 /16 Beton ovalarda görsel şölen ve zorlu emek

Üreticiler tarafından binbir emek ve alın teriyle hazırlanan bulgurlar, güneş altında kuruması için ilçedeki geniş beton alanlara adeta uçsuz bucaksız bir halı gibi seriliyor. Ortaya çıkan bu sarı örtü görsel bir şölen sunarken, arka planda son derece meşakkatli ve dikkat gerektiren bir işçilik yatıyor.

4 /16 Kurutma işleminin kusursuz olması için gün boyunca traktörler ve özel tırmıklar yardımıyla sahada sürekli bir hareketlilik sağlanıyor. Bulgurların birbirine yapışmasını engellemek, nemi tamamen uzaklaştırmak ve her bir tanenin güneşten eşit şekilde faydalanarak kurumasına olanak tanımak adına ürünler durmaksızın karıştırılıyor ve havalandırılıyor.

5 /16 Güneşin altında ideal kuruluğa ve sertliğe ulaşan bulgurlar, bu zorlu serüvenin ardından toplanarak üretim sürecinin bir sonraki aşaması olan fabrikaların yolunu tutuyor.

6 /16 Nizip bulguru, hem Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralara lezzet katmak hem de uluslararası pazarlarda boy göstermek üzere raflardaki yerini almaya hazır hale geliyor.

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