Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Öğrenci değil öğretmen taşınacak

Öğrenci değil öğretmen taşınacak

04:0021/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Şubat 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

İlk kazma bu yıl üretim 2028'de

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yapılan anlaşma kapsamında güneş enerjisi santrali kurulumu için Sivas ve Karaman’da bu yıl temeller atılacak. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, “2 bin megavatlık iki proje, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım anlamına geliyor. İki santralde 2028’de üretim başlayacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yeni Şafak’a açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, taşımalı eğitimde yeni model üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Yeni Şafak’a konuşan Tekin, “250–300 köyden öğrenciyi bir merkez okula taşıyoruz. Model tersine dönebilir. Öğrenciyi değil öğretmeni taşıyalım. Yaklaşık 2 milyon öğrenci taşıyoruz. 15 bin öğretmeni taşısak daha rasyonel olabilir. Böylece öğrenci sayısı 30’un altına düştü diye kapanma riski olan okulları da açık tutabiliriz” dedi.

Bu milli bir mücadeledir

G.Saray Başkanı Özbek, Juventus karşısında aldıkları galibiyetin taraflı-tarafsız herkesi mutlu ettiğini belirterek, "Bu milli bir mücadele. Hedefe yürüyüşümüze devam edeceğiz" dedi.


#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul Ramazan imsakiyesi 2026: İstanbul’da sahura ne kadar kaldı? Bugün imsak kaçta? 21 Şubat İstanbul sabah ezanı vakti