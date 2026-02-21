Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Şubat 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İlk kazma bu yıl üretim 2028'de
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yapılan anlaşma kapsamında güneş enerjisi santrali kurulumu için Sivas ve Karaman’da bu yıl temeller atılacak. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, “2 bin megavatlık iki proje, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım anlamına geliyor. İki santralde 2028’de üretim başlayacak” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yeni Şafak’a açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, taşımalı eğitimde yeni model üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Yeni Şafak’a konuşan Tekin, “250–300 köyden öğrenciyi bir merkez okula taşıyoruz. Model tersine dönebilir. Öğrenciyi değil öğretmeni taşıyalım. Yaklaşık 2 milyon öğrenci taşıyoruz. 15 bin öğretmeni taşısak daha rasyonel olabilir. Böylece öğrenci sayısı 30’un altına düştü diye kapanma riski olan okulları da açık tutabiliriz” dedi.
Bu milli bir mücadeledir
G.Saray Başkanı Özbek, Juventus karşısında aldıkları galibiyetin taraflı-tarafsız herkesi mutlu ettiğini belirterek, "Bu milli bir mücadele. Hedefe yürüyüşümüze devam edeceğiz" dedi.