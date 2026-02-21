Öğrenci değil öğretmen taşınacak

İlk kazma bu yıl üretim 2028'de

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yapılan anlaşma kapsamında güneş enerjisi santrali kurulumu için Sivas ve Karaman’da bu yıl temeller atılacak. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, “2 bin megavatlık iki proje, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım anlamına geliyor. İki santralde 2028’de üretim başlayacak” dedi.