Okul yerleşkesindeki havai fişek rampası paniğe neden oldu

15:485/11/2025, Çarşamba
IHA
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir okul yerleşkesinde park halindeki aracın altında bulunan havai fişek rampası, paniğe neden oldu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. 

Alınan bilgiye göre, Osman Gazi Sokak’ta bulunan Yakınca Ortaokulu-Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi yerleşkesinde park halindeki bir aracın altında rampa fark edildi. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. 

İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edilirken, bölgede düzenlenen etkinliğe katılan bir kişi, elinde havai fişek rampası ile okul içine giren 3 öğrenci gördüğünü söyledi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken bomba imha uzmanının yaptığı incelemede nesnenin boş havai fişek rampası olduğu teyit edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

#havai fişek
#rampa
#okul
#yerleşke
