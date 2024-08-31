Öldüren havuz ruhsatsız çıktı: Manisa'da aynı havuzda üç yıl arayla iki çocuk hayatını kaybetti

'KAPATSALARDI, ÖLÜM YAŞANMAYACAKTI'





Belediyenin de ağır hizmet kusuru olduğunu, görevlerini eksiksiz yapmaları halinde böyle bir olayın yaşanmayacağını ifade eden Çelik, "7 Temmuz 2021 tarihinde 8 yaşındaki Yusuf Asaf Tiktaş da yine şüphelilerin işlettiği havuzda suda boğulup, hayatını kaybetmiştir. Tarafımızca yapılan araştırmada 2021 yılında işletmenin daha önce de benzer bir kaza ile yine küçük bir çocuğun ölümüne neden olduğu, o dönemde de işletmenin ruhsatsız olarak çalıştırıldığı tespit edilmiştir. 2021 yılından bugüne dek nasıl olur da bu işletmenin ruhsatsız olarak çalıştırılmasının sağlandığı düşünüldüğünde, bir çocuğun daha ölümüne neden olanın başında ağır hizmet kusuru olan belediye yetkililerinin de olduğu görülmektedir.