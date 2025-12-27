Yeni Şafak
Ordu’nun seyir terası Boztepe beyaza büründü

16:2527/12/2025, Cumartesi
AA
Ordu’nun seyir terası olarak bilinen ve deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 500 metre olan Boztepe, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezinde sağanak etkili olurken, yüksek kesimlerde ise dün gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı etkili oldu. 

Altınordu ilçesinde deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 500 metre olan Boztepe ise sabah saatlerinde kar yağışı ile beyaza büründü.

Kentin seyir terası konumundaki Boztepe'ye çıkanlar, karın keyfini çıkardı. Çok sayıda kişi kartopu oynayıp, fotoğraf çektirdi. 

Boztepe’ye kar yağdığını duyunca Fatsa ilçesinden geldiğini belirten Yasemin Sözer (38), “Boztepe’ye sezonun ilk karı yağdı. Şu an çok güzel oldu, çok mutluyuz. Harika bir atmosfer var. Herkesin buraya gelip, görmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

Kar yağdığını görünce arkadaşları ile şehir merkezinden Boztepe’ye geldiklerini belirten Efe Arslantürk (14) de, “Buraya kartopu oynamak ve kaymak için geldik. Çok güzel kar yağdı. Diğer arkadaşlarımızı da çağırdık, onlar da buraya gelecek” diye konuştu. Öte yandan, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışının yarın da aralıklarla devam edebileceği belirtildi.

