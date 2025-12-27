Ordu’nun seyir terası Boztepe beyaza büründü

Kar yağdığını görünce arkadaşları ile şehir merkezinden Boztepe’ye geldiklerini belirten Efe Arslantürk (14) de, “Buraya kartopu oynamak ve kaymak için geldik. Çok güzel kar yağdı. Diğer arkadaşlarımızı da çağırdık, onlar da buraya gelecek” diye konuştu. Öte yandan, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışının yarın da aralıklarla devam edebileceği belirtildi.