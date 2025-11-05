Ortağı cinayetten tutuklanan oto galeri kundaklandı: 5 araç küle döndü

Yangın, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabaha karşı bir oto galerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Oto galeriden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri oto galerinin camlarını kırarak yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Oto galeri içerisinde çıkan yangından 5 araç ise hasar gördü.



