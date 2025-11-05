Yeni Şafak
Ortağı cinayetten tutuklanan oto galeri kundaklandı: 5 araç küle döndü

15:465/11/2025, Çarşamba
IHA
Denizli’de sabah saatlerinde yanan oto galeride ki yangının kundaklama sonucu yandığı ortaya çıktı. Oto galerinin bir ortağının geçtiğimiz günlerde meydana cinayetin zanlısı olarak tutuklandığı ve oto galerinin bu sebeple benzin dökülerek kundaklandığı öğrenildi.

Yangın, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabaha karşı bir oto galerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Oto galeriden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri oto galerinin camlarını kırarak yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Oto galeri içerisinde çıkan yangından 5 araç ise hasar gördü.


İtfaiye ve Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan detaylı incelemelerin arından işyerinin benzinle kundaklandığı ortaya çıktı. Kundaklama sebebi olarak ise intikam olarak değerlendiriliyor. Oto galeriyi kundaklayan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


11 Ekim Cumartesi günü Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi’nde meydana gelen olayda, inşaat malzemeleri paylaşımı nedeniyle iki grup arasında tartışma çıkmış çıkan tartışmada Halil B., silahıyla Ömer Kandemir’i öldürmüş, kardeşi Önder Kandemir’i ise yaralamıştı. Olayın ardından yakalanan oto galerinin de ortağı olduğu öğrenilen Halil B., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.



#denizli
#oto galeri
#kundaklama
