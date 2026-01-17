Otogarda yarıyıl tatili yoğunluğu: Sonunda aileme kavuşacağım

‘ŞU ANDA DÖRT GÜNLÜK ARABAMIZ DOLU’





Otogarda seyahat firması sahibi Selim çiftçi, "Çoktan beri bugünleri bekliyoruz. Yoğunluk iyi. Maşallah. Allah bereketini arttırsın. Şu anda iyi arabalarımız dolu. Şu anda dört günlük arabamız dolu. Biz Hatay, Antalya, Kars, Fatsa arabalarımız dolu. Şükürler olsun" şeklinde konuştu.