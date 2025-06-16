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Otomobil fabrika bahçesine uçtu, sürücü ağır yaralı

Otomobil fabrika bahçesine uçtu, sürücü ağır yaralı

20:5716/06/2025, Pazartesi
DHA
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan bir fabrikanın bahçesine uçtu. Kazada sürücü İzzet Polat (64) ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu üzerinde Kaynar mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden İzmir yönüne seyir halinde olan İzzet Polat yönetimindeki 35 AHC 591 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir fabrikanın bahçesine savruldu.

Otomobil, takla atıp ağaçlara çarparak durabildi. 

 Ters dönen otomobilin sürücüsü, tavanla koltuk arasına sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Polat, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü, tedbir amaçlı Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



#Manisa
#Trafik kazası
#Sürücü
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