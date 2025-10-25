Yeni Şafak
Otomobilde zulalanmış 46 kilo 840 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli’de narkotik köpeği ile durdurulan bir araçta yapılan aramada, çeşitli bölmelere zulalanmış 45 kilo 750 gram eroin ve 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı.

Yapılan aramada aracın çeşitli bölmelerine zulalanmış halde; 108 paket halinde 45 kilo 750 gram eroin, 2 paket halinde 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi. 

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli yarın adliyeye sevk edilecek.

