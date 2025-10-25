Otomobilde zulalanmış 46 kilo 840 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli’de narkotik köpeği ile durdurulan bir araçta yapılan aramada, çeşitli bölmelere zulalanmış 45 kilo 750 gram eroin ve 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.

1 /4 Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı.

2 /4 Yapılan aramada aracın çeşitli bölmelerine zulalanmış halde; 108 paket halinde 45 kilo 750 gram eroin, 2 paket halinde 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.

3 /4 Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli yarın adliyeye sevk edilecek.