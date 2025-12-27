Otopark yönetmeliği değişti: Hastaneler ve riskli yapılar için kritik düzenleme

Yeni yönetmeliğe göre,"Ancak, afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 metrekare ve daha küçük parsellerde yapılacak olan ve otopark ihtiyacı 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ile (f) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri uyarınca karşılanamadığı tespit edilen yeni yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvuruları, otopark bedelinin yüzde 25'inin müracaat sırasında ödenmesi kaydı ile karşılanır." fıkrasındaki "250 metrekare" ibaresi "500 metrekare" olarak değiştirildi.