Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Otopark yönetmeliği değişti: Hastaneler ve riskli yapılar için kritik düzenleme

Otopark yönetmeliği değişti: Hastaneler ve riskli yapılar için kritik düzenleme

13:1827/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırladığı "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan son düzenlemeyle, Otopark Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yapıldı.

Yeni yönetmeliğe göre,"Ancak, afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 metrekare ve daha küçük parsellerde yapılacak olan ve otopark ihtiyacı 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ile (f) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri uyarınca karşılanamadığı tespit edilen yeni yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvuruları, otopark bedelinin yüzde 25'inin müracaat sırasında ödenmesi kaydı ile karşılanır." fıkrasındaki "250 metrekare" ibaresi "500 metrekare" olarak değiştirildi.

Yapılacak yapılara bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre otopark yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatı, bu otoparklar inşa edilip hazır hale getirilmedikçe de yapı kullanma izni verilemiyor.

Hastanelerde de metrekare değişti

Yönetmeliğin ekindeki "Yerleşim Alanlarında Otopark Aranması Gereken Kullanım Çeşitleri ve Bunlara Ait En Az Otopark Miktarları" listesinde yer alan hastaneler için 75 metrekare olarak uygulanan zorunluluk 85 metrekareye yükseltildi.

#otopark
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
#Resmi Gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
500 BİN KONUT NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026? Ankara, İstanbul 1+1, 2+1 TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi hangi tarihte yapılacak, duyuru geldi mi?