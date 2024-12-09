Pilot olmak isteyen Yağmur Su ilk uçuş heyecanını yaşadı: Sosyal medyada babasıyla çektiği video ile gündeme gelmişti

Kendisi ve ailesine bu heyecanı yaşatan AJet yetkililerine teşekkür eden Yağmur Su, şunları kaydetti:





"İlk kez uçağa bindim, ilk başlarda biraz korktum ama sonra alıştım çok sevdim. Bulutları, denizi, gemileri gördüm. Bulutların içinden geçtik, masmavi gökyüzünü gördüm. İçimde çok güzel bir his ortaya çıktı. Bunu ilk kez uçağa binenler bilir. Uçuş beklediğimden daha güzeldi. İzlediğim Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşundan sonra pilot olma hayali kurdum. Pilot olma hayalim içimdeydi, arkadaşlarımdan hiç kimseye söylememiştim. Babam, ağabeyim ve kardeşime söylemiştim. Babam, 'derslerinde başarılı olursan, okursan pilot olursun' dedi. Bir gün pilot olursam Ankara'ya gitmek istiyorum. Atatürk'ün mezarını görmek istiyorum çünkü Atatürk'ü çok merak ediyorum."