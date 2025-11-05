Yeni Şafak
Polis çevirmesinde üstünden kimlik çıkmayınca sosyal medyayı kullandı: 46 bin lira ceza kesildi

12:465/11/2025, Çarşamba
IHA
Kayseri’de alkollü sürücü polis ekiplerinin kimlik talebine sosyal medyasını açarak, yanıt verdi. Lastiği patlak şekilde trafikte ilerleyen sürücü 2.56 promil alkollü çıkarken, sürücüye 46 bin 621 TL idari para cezası yazıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafikte huzuru sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor. Melikgazi ilçesi Cami Kebir Mahallesi Sur Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler M.K. yönetiminde 31 AAH 648 plakalı otomobili durdurdu.

. Ayakta durmakta zorlanan sürücü ekipler tarafından yapılan alkol testinde 2.56 promil alkollü çıktı. Ekipler işlem yapmak için M.K.’nın ehliyetini isterken, M.K. ekiplere ehliyetinin olmadığını ancak sosyal medya hesabını açabileceğini söyledi.

Kimliği ve ehliyeti yanında bulunmayan M.K. kimlik tespiti yapılmak ve ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan ifade vermek üzere karakola götürüldü. M.K.’nın daha önceden alkol testini reddetmesinden dolayı ehliyetine 2 yıl el konulmasından dolayı ehliyetinin olmadığı belirlendi.



Alkollü sürücüye ‘alkollü araç kullanmak’ ve ‘ehliyetsiz araç kullanmak’ suçlarından 46 bin 621 TL idari para cezası yazıldı.

