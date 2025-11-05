Polis çevirmesinde üstünden kimlik çıkmayınca sosyal medyayı kullandı: 46 bin lira ceza kesildi

Kimliği ve ehliyeti yanında bulunmayan M.K. kimlik tespiti yapılmak ve ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan ifade vermek üzere karakola götürüldü. M.K.’nın daha önceden alkol testini reddetmesinden dolayı ehliyetine 2 yıl el konulmasından dolayı ehliyetinin olmadığı belirlendi.









Alkollü sürücüye ‘alkollü araç kullanmak’ ve ‘ehliyetsiz araç kullanmak’ suçlarından 46 bin 621 TL idari para cezası yazıldı.