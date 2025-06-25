Raylı sisteme bir adım daha: Kentte ilk sondaj işlemi başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen Raylı Sistem Projesinde saha incelemesi çalışmaları sonrası yeni bir aşamaya geçildi. 12 kilometreden 17 kilometreye uzatılan projenin ilk sondaj işlemi resmen başladı. Raylı Sistem Projesi'nin her aşamasını titizlikle takip eden Büyükşehir Belediyesi, bu projenin sadece ulaşımda değil, sosyal, ekonomik ve çevresel alanda da şehre önemli katkılar sunmasını hedefliyor. Projenin uzun süre sorunsuz ve sürdürülebilir olması için hayati önem taşıyan sondaj çalışmaları güzergâh boyunca devam edecek.