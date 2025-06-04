Resmi açıklama geldi





DSÖ'den yapılan açıklamada haberin gerçeği yansıtmadığı, Türkiye'deki DSÖ Ülke Ofisi ya da başka herhangi bir DSÖ birimi tarafından Tülin Şahin'e böyle bir davet yapılmadığı belirtildi. Yani Tülin Şahin'in uluslararası yalanı Resmi kaynaklar tarafından ifşa edildi.