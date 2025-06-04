“DSÖ'den konuşma daveti aldım” dedi, gerçek bambaşka çıktı! Tülin Şahin'in uluslararası yalanı dünya gündemine bomba gibi düştü. Ünlü model, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “DSÖ’de konuşma yapacak ilk model olmak gurur verici. Böbrek hastalıklarını gündeme getireceğim” demişti. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. DSÖ'den yapılan açıklama ünlü modelin uluslararası yalanını böyle ortaya çıkardı.
Ünlü model Tülin Şahin’in “Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) sunum yapmam için davet aldım” açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü.
Ancak işin aslı çok geçmeden ortaya çıktı. Meğer böyle bir davet hiç yapılmamış!
“İlk model olarak DSÖ'de konuşacağım” diyerek kendisini öven Şahin, “Konuşmamda böbrek hastalıklarını gündeme getireceğim” ifadelerini kullanmıştı. Hatta bu davetin kendisine ulaştığında inanamadığını da söylemişti.
Resmi açıklama geldi
DSÖ'den yapılan açıklamada haberin gerçeği yansıtmadığı, Türkiye'deki DSÖ Ülke Ofisi ya da başka herhangi bir DSÖ birimi tarafından Tülin Şahin'e böyle bir davet yapılmadığı belirtildi. Yani Tülin Şahin'in uluslararası yalanı Resmi kaynaklar tarafından ifşa edildi.
'Rezil oldun Tülin'
Yaşanan skandal gelişme sonrası sosyal medyada “PR uğruna atılan büyük bir yalan daha”, “Rezil oldun Tülin!” yorumları yağdı.
Neden böyle bir açıklama yaptı? Kamuoyu Tülin Şahin'den gelecek yeni açıklamayı merakla bekliyor.