Rize aşkını elbiseye dönüştürdü: İranlı öğrencinin tasarımı gündem oldu, beş bin çay yaprağıyla Guinness yolculuğuna çıktı

Elbiseyi 4 günde tamamladığını dile getiren Yeganeh Choulaki, Guinness Rekorlar Kitabı için başvuruda bulunduğunu da dile getirerek, "Bu elbiseyi 4 gün içerisinde yaptım. Hepsini kendi ellerimle işledim. Ön taraftaki işlemeyi. Rize’yi çok sevdiğim için buranın da en meşhur şeyi çay olduğu için bu çaylardan ilham alarak bu elbiseyi dizayn ettim ve tasarladım. Bu elbiseyi Guinness rekorları için de başvuru yaptım. Onlar da teyit ettiler, onayladılar. Daha ilk kademeyi, aşamayı geçtik ve ikinci aşamaya geçtik. Onlardan haber bekliyoruz. Bu elbisede Rize var ve çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.



