Sabahat teyzenin ördüğü 400 bere kahraman komandolara ulaştı

Yalova’da yaşayan 75 yaşındaki Sabahat teyzenin ördüğü 400 bere, Siirt İl Jandarma Komutanlığında görev yapan komandolara ulaştırıldı.
Yalova'da yaşayan Sabahat Bağdat, zorlu kış şartlarında görev yapan komandolar için 400 bere ördü.
El emeği bereler, Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman Jandarma Komandolara teslim edildi.
Sabahat teyze berelerin içine bıraktığı notta,"Sevgili oğlum, göndermiş olduğum bu bere üzerinizdeki o mübarek üniformaya fazladan sevgi ve şefkat katması dileğiyle, seninle gurur duyuyorum. Sizler bizim kahramanlarımızsınız. Allah'a emanet olun." ifadeleri yer aldı.
Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Onlar sadece birer bere değil; şefkatin, emeğin ve hayır duasının ta kendisidir. Yalova’da yaşayan 75 yaşındaki Sabahat teyzemizin örmüş olduğu 400 bere, Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman Jandarma Komandolarımıza ulaştırıldı. Bereleri teslim alan Jandarma Komandolarımız, Sabahat teyzemize teşekkür mesajlarını iletti" ifadelerine yer verildi.