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Sarıyer'de özel okulun sahibi tartıştığı idari işler müdürünü silahla yaraladı

Sarıyer'de özel okulun sahibi tartıştığı idari işler müdürünü silahla yaraladı

22:2011/06/2026, Perşembe
DHA
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Sarıyer'de bir özel okulun sahibi Can O. (59) alacak meselesi nedeniyle tartıştığı idari işler müdürü Gülcan K.'yı (36) silahla vurdu. Kulağından ve elinden yaralanan Gülcan K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir özel okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okul sahibi Can O. ile okulun idari işler müdürü Gülcan K. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Can O., yanında bulunan silahla Gülcan K.'ya ateş etti. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda kulağından ve elinden yaralandığı belirlenen Gülcan K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI


Saldırının ardından kaçan şüpheli Can O., Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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