Şaşkına çeviren olay! Evine giren yılanı vurmak isterken 5 kişiyi yaraladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir eve giren yılanı öldürmek amacıyla av tüfeğiyle ateş açan kişi, seken saçmaların isabet ettiği 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

1 /5 Olay, Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evine giren büyük bir yılanı fark eden H.Ü., yılanı gider deliğine sıkıştırdıktan sonra av tüfeğiyle ateş etti.



2 /5 Açılan ateş sonucu tüfekten çıkan saçmaların sekmesiyle olay sırasında evin dışında bulunan Y.B.K. (4), E.Y. (30), R.Ü. (58), M.S.Y. (3) ve F.E.Y. (6) yaralandı.



3 /5 İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



4 /5 Yaralılardan durumu daha ciddi olduğu öğrenilen 3 yaşındaki M.S.Y., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Şanlıurfa’daki bir hastaneye sevk edildi.

