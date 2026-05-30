Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şaşkına çeviren olay! Evine giren yılanı vurmak isterken 5 kişiyi yaraladı

Şaşkına çeviren olay! Evine giren yılanı vurmak isterken 5 kişiyi yaraladı

16:3730/05/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir eve giren yılanı öldürmek amacıyla av tüfeğiyle ateş açan kişi, seken saçmaların isabet ettiği 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evine giren büyük bir yılanı fark eden H.Ü., yılanı gider deliğine sıkıştırdıktan sonra av tüfeğiyle ateş etti.


Açılan ateş sonucu tüfekten çıkan saçmaların sekmesiyle olay sırasında evin dışında bulunan Y.B.K. (4), E.Y. (30), R.Ü. (58), M.S.Y. (3) ve F.E.Y. (6) yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralılardan durumu daha ciddi olduğu öğrenilen 3 yaşındaki M.S.Y., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Şanlıurfa’daki bir hastaneye sevk edildi.


Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Şanlıurfa
#Siverek
#yılan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşeron işçiye kadro ne zaman? 100 bin taşeron işçiyi kadroya alımında son durum nedir?