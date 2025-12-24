Sessiz tehlike: Konyalı çiftçinin başı ağrıyacak, 'Tarlanızı kontrol edin'

Türkiye’nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda geçen yıla oranla yağışlarda son 3 aylık dönemde, yüzde 44’lük gibi ciddi oranda düşüş yaşanıyor. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Özellikle kıraç alanlarda kar yağışının olmaması toprağın tabanının kuru olmasından kaynaklı olarak ciddi anlamda ilerleyen sezonlarda bitkilere su stresini yaşatabiliyor" uyarısında bulundu.
Konya Ovası’nda, 2024 yılı hasat sezonunda hububat rekoltesi yaklaşık 2 milyon tona yakın rakamlar olarak kayıtlara geçti. Geçen yıla oranla yağışlarda ova genelinde son 3 aylık dönemde, yüzde 44’lük gibi ciddi oranda düşüş yaşanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, ""Eylül, Ekim, Kasım aylarında yaklaşık olarak 51 milimetre yağış aldık. Bu da tabii uzun yıllar ortalamasının yaklaşık yüzde 44 altında bir orandı. Aralık ayının başları gibi yağan özellikle ayın 6 ve 7’sinden sonra yağan yağışlar güzel geçti ve hububatlar için can suyu oldu...
Arkasından devam eden ara ara yağan yağışlar bu oranı biraz daha düşürdü. İlerleyen süreçlerde kar yağışlarının inşallah bol olacağını temenni ediyoruz. Çünkü özellikle kıraç alanlarda kar yağışının olmaması toprağın tabanının kuru olmasından kaynaklı olarak ciddi anlamda ilerleyen sezonlarda bitkilere su stresini yaşatabiliyor. İnşallah önümüzdeki zamanlarda bol bol kar yağışı alırız. Ve bu uzun yıllar ortalamasının minimuma indirerek yeni bir sezona başlarız diye temenni ediyoruz" dedi.
"Çiftçilerimizin ara ara tarlalarını kontrol etmelerini öneriyoruz"
Konya Ovasındaki bazı hububatların çıkış aşamasında bazı hububatların ise çıkmış durumda olduğunu anlatan Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Çıkış aşamasındaki olan hububatlarda çiftçilerimizin ara ara tarlalarını kontrol etmelerini öneriyoruz. Geç ekilen hububatlarda kaymak tabakası dediğimiz toprağın üst kısmının sertleşmesinden kaynaklı olarak hububat bitkisinin yüzeye çıkışında bir takım problemler yaşıyor...
Eğer böyle problemler olan yerlerde çiftçilerimizin dişli bir merdaneyle toprağın yüzeyini yumuşatmalarını tabii yağışsız bir dönemlerde toprağın kuru olduğu dönemlerde bunu yapmaları gerekiyor. Çıkışlarını tamamladıktan sonra da şu anda herhangi bir uygulamamız maalesef yok, tamamen yağışa bağlıyız" şeklinde konuştu.
"Devletimizin verdiği 7 buçuk liralık bir destek var sertifikalı tohuma"
Sertifikalı tohumun önemine vurgu yapan Kırkgöz, "Çiftçilerimize her zaman öneriyoruz. Çünkü bu araştırmalarda ve çiftçilerimizin kendi denemelerinde bile yüzde 10 veya yüzde 15’lik bir verim artışı ve kalitede çok ciddi bir artış söz konusu oluyor. Sertifikalı tohumların safiyetlerinin düzgün olması hasat zamanında ürünlerini borsaya çıkarttıklarında herhangi bir karışıklık olmamasına neden oluyor...
O yüzden çiftçilerimizin eleme tohumdan yani komşusundan aldıkları tohumdan kaçınıp sertifikalı tohuma yönlenmelerini tavsiye ediyoruz. Burada devletimizin verdiği 7 buçuk liralık bir destek var sertifikalı tohuma. Bu da tohum maliyetlerini ciddi anlamda azaltıyor. Tohum maliyetleri bu şekilde desteklerle azalmış oluyor" diye konuştu.