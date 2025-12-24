Sessiz tehlike: Konyalı çiftçinin başı ağrıyacak, 'Tarlanızı kontrol edin'

"Devletimizin verdiği 7 buçuk liralık bir destek var sertifikalı tohuma"





Sertifikalı tohumun önemine vurgu yapan Kırkgöz, "Çiftçilerimize her zaman öneriyoruz. Çünkü bu araştırmalarda ve çiftçilerimizin kendi denemelerinde bile yüzde 10 veya yüzde 15’lik bir verim artışı ve kalitede çok ciddi bir artış söz konusu oluyor. Sertifikalı tohumların safiyetlerinin düzgün olması hasat zamanında ürünlerini borsaya çıkarttıklarında herhangi bir karışıklık olmamasına neden oluyor...