Seyahat süresi 30 dakikaya düşüyor: Bakan Uraloğlu'ndan İstanbullulara müjde, dev hat için tarih belli oldu

Mega kentin raylı sistem ağını güçlendirme hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi, adım adım tamamlanmaya devam ediyor. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, daha önce Kağıthane-Gayrettepe ve Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane gibi kilit etapları devreye alınan dev projenin en önemli ayaklarından biri olan Halkalı-Arnavutköy kesimi de artık yolcu taşımaya hazır hale getirildi. Projenin bu yeni aşaması kapsamında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonları İstanbulluların kullanımına sunulacak.