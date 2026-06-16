Seyahat süresi 30 dakikaya düşüyor: Bakan Uraloğlu'ndan İstanbullulara müjde, dev hat için tarih belli oldu

İstanbul ulaşımında dev bir adım daha atılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uzun süredir merakla beklenen 21,75 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Arnavutköy metro hattındaki çalışmaların sona erdiğini duyurdu. İstanbul'un ulaşım ağında kritik bir rol üstlenecek olan bu önemli hat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 19 Haziran tarihinde resmen hizmete girecek.
Mega kentin raylı sistem ağını güçlendirme hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi, adım adım tamamlanmaya devam ediyor. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, daha önce Kağıthane-Gayrettepe ve Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane gibi kilit etapları devreye alınan dev projenin en önemli ayaklarından biri olan Halkalı-Arnavutköy kesimi de artık yolcu taşımaya hazır hale getirildi. Projenin bu yeni aşaması kapsamında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonları İstanbulluların kullanımına sunulacak.
Uraloğlu Halkalı-Arnavutköy Hattı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı
Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'ni, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı olarak 2 bölümde planladıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Hattı'nın Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane-Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık. Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da 19 Mart 2024'te devreye almıştık. 21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladık. Bu kapsamda, Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarımızı hizmete alacağız. Hattı, 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açacağız."
Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla, Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu'nda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonu'nda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonu'nda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile de Halkalı Stadı İstasyonu'nda entegrasyonun sağlanacağı bilgisini paylaştı.
Halkalı İstasyonunda ise hattın Marmaray ile entegre olacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde, Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek." ifadesini kullandı.