Seyhan'da yeni yapılan konutlara taşınan vatandaş yol yüzünden mağdur: Bir yıldır yapılmadı ambulans giremiyor

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi sakinleri yeni yapılan konutların olduğu birkaç sokağa bir yıldır yol yapılmadığı için sıkıntı yaşıyor. Vatandaşlar, Gülbahçesi Mahallesi’nde yeni evler yapılmasına rağmen yolun olmamasına tepki gösterdi. Seyhan Belediyesi’nin yol yapmamasından dolayı mağdur olduklarını ifade eden vatandaşlar açıklamada bulundu.



