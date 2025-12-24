Seyhan'da yeni yapılan konutlara taşınan vatandaş yol yüzünden mağdur: Bir yıldır yapılmadı ambulans giremiyor

Adana’da Gülbahçesi Mahallesi’nde yeni yapılan konutlarda yaşayan vatandaşlar, yol ve altyapı eksikliği nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi. Yaklaşık bir yıldır bölgede yaşam sürdüren mahalle sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi sakinleri yeni yapılan konutların olduğu birkaç sokağa bir yıldır yol yapılmadığı için sıkıntı yaşıyor. Vatandaşlar, Gülbahçesi Mahallesi’nde yeni evler yapılmasına rağmen yolun olmamasına tepki gösterdi. Seyhan Belediyesi’nin yol yapmamasından dolayı mağdur olduklarını ifade eden vatandaşlar açıklamada bulundu.
Mahalle sakinlerinden Serhat Önen, altyapı ve yol için gerekli başvuruları yaptıklarını belirterek sürecin uzamasından şikâyet etti. Önen, "Yaklaşık bir yıldır buradayız. Yetkililere başvurularımızı yaptık, ’gelecek’ deniliyor ama hâlâ bekliyoruz. Yağmur yağdığında her yer çamur oluyor. Şikâyet etmiyoruz, sadece rica ediyoruz. Birer vatandaş olarak mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.
Özellikle çocukların büyük zorluk yaşadığını vurgulayan Önen, "Çocuklarımız okula giderken çamur içinde kalıyor. 9 ay önce ASKİ’ye başvuru yaptık, sonuç alamadık. Şimdi mahalleli olarak imza toplayıp tekrar ASKİ’ye gideceğiz. Sürecin hızlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Mahalle sakinlerinden Halime Önen ise yaşanan durumun sağlık açısından ciddi riskler oluşturduğunu söyledi. Tansiyon ve şeker hastası olduğunu belirten Önen, "Ambulans buraya gelemiyor. Çok zor durumdayız. Acil bir durumda ne yapacağımızı bilmiyoruz" diyerek çaresizliklerini dile getirdi.