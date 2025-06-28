Sıcaktan bunalanların adresi: Girlevik Şelalesi

Ziyaretçilerden Eren Büyüktaş ise "Özellikle yaz aylarında buraya geliriz. Ancak bu gezimizde şelalede su miktarının gerçekten artmış olduğunu gözlemledik. Ayrıca burası çok serin. Erzincan'ın sıcağından sonra burası çok iyi geliyor" ifadelerini kullandı.





Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde okuyan ve yaz tatilini Erzincan'da geçiren Mislina Kirişçi'de hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığını belirterek, "Ferahlamak için Çağlayan Girlevik Şelalesi'ne geldik. Burası hem çok serin hem de su çok güzel akıyor" diye konuştu.