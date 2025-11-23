Şifa deposu doğal antiseptik: Litresi bin liradan alıcı buluyor

'Doğal bir antiseptik'





Yurdan, "Defne yağı; parfüm ve kozmetik sektöründe de kullanılıyor, küçük şişelerde satıldığı ve piyasada oldukça talep görüyor. Bölge halkı tarafından yıllardır hem şifa hem de temizlik amacıyla kullanılmaya devam ediyor. Kas ve eklem ağrılarına iyi geldiği düşünülüyor, saç derisini beslediği ve kepeği azalttığı biliniyor. Ciltte doğal bir antiseptik görevi görerek hem bakım hem de hijyen sağlıyor. Defne yağı, sabun yapımında kullanılarak hem hoş koku hem de temizlik sağlıyor" diye konuştu.