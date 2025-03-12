Şikayetler doğru çıktı: Karaman'ın içme suyunda petrol bulundu

Vatandaşlardan Ayhan Doğan ise suyun temel ihtiyaç olduğunu belirterek, “İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yapmadan sulardaki değişikliği fark etmiştik. Sularda klordan hariç benzin kokusu gibi bir koku vardı. Sağlığa zarar veren büyük bir problem bu. Küçümsenecek bir şey değil. Belediyenin sorumluluğunda olan bir konu. Suya benzinli bir şeyler karışmış olabilir, belediyenin bunu bir şekilde çözmesi lazım. İnsanlar şu an dışarıdan hazır su almaya yönlendiriliyor. Bunun maddiyatı çok yüksek bir oran, belediyenin bu konularda vatandaşlara yardımcı olması gerekir” diye konuştu.



