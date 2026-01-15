Simpsonların tahminleri yeniden gündem oldu: İklim krizi, yapay zeka, elektrik kesintisi, salgın hastalık...

Simpsonlar çizgi dizisinin geçmişte yaptığı tahminler yeniden gündeme geldi. Dizinin yıllar önce yayınlanan sahnelerin güncel olaylarla örtüştüğü iddiaları, sosyal medyada yoğun paylaşımlara neden olurken, “Simpsonlar yine mi bildi?” yorumları kısa sürede geniş kitlelere yayıldı.
1989 yılından bu yana ekranlarda olan "The Simpsons"çizgi dizisi, geçmişte espri unsuru olarak kurgulanan sahnelerin zamanla gerçeğe dönüştüğü iddiaları nedeniyle yeniden gündeme taşındı.
Donald Trump’ın başkanlık sürecinden uzay turizminin yükselişine, yapay zekânın yol açtığı küresel tartışmalardan iklim krizinin derinleşmesine kadar birçok başlık, pandemi benzeri salgınlar ve ekonomik dalgalanmalarla birlikte dünya gündeminin öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.
Pek çok olayı yıllar öncesinden işlemiş olması, tesadüf yorumlarını geride bıraktı.
Geçmişte birçok başlığı önceden ele aldığı öne sürülen yapım, bu kez 2026 yılına yönelik iddialarla sosyal medyada gündem olmayı sürdürüyor.
Dizide geçmiş yıllarda ele alınan konuların, günümüzde dünya kamuoyunun en çok tartıştığı başlıklar haline gelmesi dikkat çekiyor.
Sosyal medyada yayılan analizlere göre, 2026 yılı itibarıyla geleneksel para birimlerinin gücünü kaybedeceği ve tamamen dijital tabanlı bir finansal sisteme geçişin hızlanacağı öngörülüyor.
Bazı bölümlerde doların geçerliliğini kaybettiğinin ima edilmesi, küresel ölçekte bir ekonomik sıfırlanma yaşanabileceği yönündeki iddiaları daha da kuvvetlendiriyor.
Son günlerde sosyal medya kullanıcıları arasında, Simpsonlar dizisinin 9 Şubat 2026’da dünya genelinde 72 saatlik bir elektrik kesintisi yaşanacağını önceden öngördüğü iddiası hızla viral oldu.
9 Şubat 2026’da dünya genelinde bir elektrik kesintisi yaşanacağına ilişkin olarak enerji kuruluşları, kamu otoriteleri ya da bilimsel çevreler tarafından doğrulanmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Uzmanlar ise net bir tarih verilerek dile getirilen bu tür söylemlerin çoğunlukla dezenformasyon içerdiğini ve kamuoyunda yanlış algı oluşturduğunu vurguluyor.
Yapay zekâ ve teknoloji bağımlılığı
Dizinin Bart to the Future adlı bölümünde sanal gerçeklik, yalnızca bir eğitim aracı olmanın ötesine geçerek tüm dünyayı etkileyen bir unsura dönüşüyor. Bart’ın teknoloji nedeniyle içine kapanması ve sosyal hayattan kopması ise günümüzde çocuklar ve gençler arasında giderek daha fazla konuşulan dijital yorgunluk ve teknoloji bağımlılığı tartışmalarıyla dikkat çekici bir paralellik kuruyor.
Günümüzde ChatGpt, Gemini ve Grok gibi yapay zekaların sıkça kullanılması bu kehanetin gerçekleşebilme ihtimalini güçlendiriyor.
Simpsonların Covid-19 salgınını bilmesinin ardından gözler şimdi yeni bir salgın kapıda mı? sorusuna çevrildi.
Yeni bir salgın gündemde
Marge in Chains adlı bölümde, Afrika’dan dünyaya yayılan yeni bir salgın paniğe neden oluyor.
Homer the Heretic bölümünde arka arkaya yaşanan sıra dışı hava olayları ve kuraklık, günümüzde dünyanın karşı karşıya olduğu iklim kriziyle dikkat çekici bir benzerlik ortaya koyuyor.
Sosyal medyada tartışma konusu oldu
Bazı sosyal medya kullanıcıları çizgi dizinin adeta geleceği öngördüğünü ve yaptığı tahminlerin tuttuğunu savunurken, diğerleri ise bunun abartıdan ibaret olduğunu dile getirdi.