Simpsonların tahminleri yeniden gündem oldu: İklim krizi, yapay zeka, elektrik kesintisi, salgın hastalık...

9 Şubat 2026’da dünya genelinde bir elektrik kesintisi yaşanacağına ilişkin olarak enerji kuruluşları, kamu otoriteleri ya da bilimsel çevreler tarafından doğrulanmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Uzmanlar ise net bir tarih verilerek dile getirilen bu tür söylemlerin çoğunlukla dezenformasyon içerdiğini ve kamuoyunda yanlış algı oluşturduğunu vurguluyor.