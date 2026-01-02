Sivas'ta çocuklar tatilin keyfini kayarak çıkardı

Kısa sürede buraları değerlendirdiğini anlatan Sarıtaş, "Kar yağması bizim için güzel bir etkinlik, değerlendirmeye çalışıyoruz. Kar bizim için hayat. Merakum mevkisi Sivas'ın tepsisi, bunun için çok mutluyum. Çocuklar kadar seviniyorum." dedi.