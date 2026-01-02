Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Sivas'ta çocuklar tatilin keyfini kayarak çıkardı

Sivas'ta çocuklar tatilin keyfini kayarak çıkardı

17:362/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, tepsi, poşet ve kızaklarla kayarak tatilin keyfini çıkardı.

İki gün önce başlayan ve etkisini yitiren yağışın ardından merkezde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye kadar ulaştı.

Hayatı olumsuz etkileyen kar, okulları tatil edilen çocukların eğlencesine dönüştü.

Tuzlugöl Mahallesi Merakum mevkisinde bazı çocuklarla aileleri, karın tadını poşetlerle kayarak çıkardı.

Aynı bölgede kendisine özel pist yapan 78 yaşındaki Mehmet Sarıtaş ise kayak takımlarıyla kayarak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Kısa sürede buraları değerlendirdiğini anlatan Sarıtaş, "Kar yağması bizim için güzel bir etkinlik, değerlendirmeye çalışıyoruz. Kar bizim için hayat. Merakum mevkisi Sivas'ın tepsisi, bunun için çok mutluyum. Çocuklar kadar seviniyorum." dedi.

Fatih Mahallesi'ndeki yokuşa gelen çocuklar ise poşet, tepsi ve kızaklarla kayarak gönüllerince eğlendi.

Çocuklardan Melih Dalak, "Burada karın tadını çıkarıyoruz. Gayet güzel, tepsilerimizi alıp kaymaya geldik." ifadesini kullandı.

#Sivas
#kar tatili
#kayak
#kar yağışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ Mİ, bu akşam var mı yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı...