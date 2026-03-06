Süloğlu Barajı'nda doluluk yüzde 96'ya çıktı: Üretici verimden umutlu

‘SUYU TASARRUFLU KULLANMAMIZ GEREKİYOR’





Özellikle kuraklık yaşanan dönemlerin ardından suyun öneminin daha da arttığına dikkat çeken Ilgın, "Daha önce de ifade edildiği gibi artık su çok önemli bir meta haline geldi. Bölgemiz açısından da su son derece kritik bir konu. Suyu, doğru kullanmak çok önemli. Yani suyun olması kadar onu doğru yönetmek ve doğru şekilde kanalize edebilmek tarımsal üretim açısından hayati önem taşıyor. Bu sene çiftçilerimiz, 'Su çok bol, sulama rahat olur' diye düşünüyor olabilir. Ancak yine de suyu tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Özellikle bazı ürünlerde damlama sulama sistemlerinin kullanılması son derece önemli. Bahçe işlerinde ve mısır üretiminde damlama sulama tercih edildiği zaman çok ciddi su tasarrufu sağlanacaktır. Şu anda ülkemizdeki tatlı suyun büyük bir kısmı tarımsal sulamada kullanılıyor. Geleneksel dediğimiz salma sulama sisteminde ise su oldukça hoyratça kullanılabiliyor. Bitki ihtiyacından fazla su alabiliyor. Bu hem bitkinin gelişimine zarar veriyor hem de yabancı ot mücadelesinde çiftçinin elini kolunu bağlayan bir durum oluşturuyor. Damlama sulama sisteminde ise yüzde ellilere varan bir verimlilik ve tasarruf sağlanabiliyor. Ayrıca su sadece bitkinin kök bölgesine verildiği için ihtiyaç duyulan noktaya ulaşmış oluyor. Bu da başta yabancı ot kontrolü olmak üzere birçok konuda çiftçimize avantaj sağlıyor" diye konuştu.