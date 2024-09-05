Takip ettikleri kuyumcuyu vurup bir kilo altını çaldılar: Kuyumcu hayatını kaybetti

Olay, saat 20.45 sıralarında 50. Yıl Mahallesi 2202. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu kuyumcu M.M. dükkânından çıktıktan sonra silahlı iki kişi tarafından evine kadar takip edildi. Şüpheliler, M.M. evine gireceği sırada yanında bulunan yaklaşık 1 kilo altını almak istedi.