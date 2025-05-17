Tarladan dönen çifte kanlı pusu: Katil zanlısı aranıyor

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir aralarında husumet olduğu öğrenilen Necati A. (64), iddialara göre iddialara göre traktör ile tarladan dönüş yapan Sinan Abak (33) ile eşi Kadriye Abak'a (31) ateş etti.