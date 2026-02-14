Tarsus'ta 8 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı

Yağışların etkili olduğu Egemen, Akarsu, Kelahmet ve Halitağa mahallelerinde sera alanları ve açık tarım arazileri suyla kaplandı. Nektarin ve limon bahçeleri ile sebze ekili alanlarda büyük hasar oluştu. Ayrıca bölgede çalışan tarım işçilerinin kurduğu 40 çadırın da su baskınından etkilendiği öğrenildi. Üreticiler, zarar gören arazilerde inceleme yapılmasını ve destek sağlanmasını bekliyor.