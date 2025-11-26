Yeni Şafak
TDK 2025'in kelimesini seçiyor! Öneri ekranı açıldı: Sence yılın kelimesi ne olmalı?

26/11/2025, Çarşamba
Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde yürütülen "Yılın Kelimesi/Kavramı" çalışması kapsamında öneri süreci başladı. 2024 yılında ilki gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilmesi hedeflenen uygulama için vatandaşlar, 14 Aralık tarihine kadar kurumun internet sitesi üzerinden görüş bildirebilecek.

Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçenin zenginliğini vurgulamak ve kelimeler üzerine farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı çalışmanın ikincisi için takvimi belirledi. Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ortaklığıyla yürütülen süreçte, 2025 yılının ruhunu yansıtan kelime veya kavram, vatandaşlardan gelen öneriler doğrultusunda değerlendirilecek.

Uygulama gelenekselleşiyor


"Yılın Kelimesi" uygulaması, Türkiye'de ilk kez 2024 yılında hayata geçirilmişti. TDK yetkilileri, uygulamanın bu yıl da tekrarlanarak geleneksel bir yapıya kavuşturulmasını hedeflediklerini belirtti.

Yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelecek önerilerin; 2025 yılı boyunca yaşanan gelişmeleri özetlemesi, toplumsal gerçeklikleri yansıtması ve Türkçenin ifade gücünü ortaya koyması beklendiği ifade edildi.

Öneri nasıl yapılır?


2025 yılı için kelime veya kavram önerisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, başvurularını dijital ortamda gerçekleştirebilecek. Süreç şu şekilde işleyecek:


Öneriler, TDK'nin "anket.tdk.gov.tr" adresi üzerinden alınacak.


Kullanıcılar, ilgili formda önerdikleri kelimeyi ve bu kelimeyi seçme gerekçelerini belirtecek.


Gönderilen öneriler, TDK Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecek.


Öneri ekranı için tıklayınız

Son tarih 14 Aralık


Öneri süreci 14 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar iletilen kelime ve kavramlar arasından yapılacak değerlendirme sonucunda "2025 Yılının Kelimesi" kamuoyuna duyurulacak.

