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Tekirdağ'dan İstanbul'a son gün dönüş yoğunluğu

14:42 - 23/06/2024 Pazar
DHA

Kurban Bayramı tatilini Trakya ve Çanakkale'nin turistik bölgelerinde geçiren tatilciler, son günde Tekirdağ'dan İstanbul'a dönüşte uzun araç kuyrukları oluşturdu.

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Dokuz günlük Kurban Bayramı tatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçirenler, tatilin son gününde trafikte yoğunluğa neden oldu.

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Dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne bugün öğleden sonra araç yoğunluğu artmaya başladı.

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Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde araç kuyrukları zaman zaman 3 kilometreyi buldu.

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Polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için yol üzerindeki önemli kavşaklarda önlem aldı. Jandarma ekipleri, trafik akışın havadan dronla takip etti.

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İlerleyen saatlerde yoğunluğun daha da artmasının beklendiğini söyleyen yetkililer, Çanakkale yönünden gelip İstanbul'a gidecek sürücülerin, Tekirdağ kent merkezinin yanı sıra Çorlu ilçesi üzerinden yoğunluk bulunmayan TEM Otoyolu'nu da kullanabileceklerini kaydetti.


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#Kurban Bayramı
#Trakya
#Çanakkale
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