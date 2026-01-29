Yeni Şafak
TEM Kocaeli geçişinde servis minibüsü ile TIR çarpıştı: Altı kişi yaralandı

20:3329/01/2026, Perşembe
DHA
TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde servis minibüsünün, TIR’a arkadan çarptığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 17.45 sıralarında TEM Otoyolu’nun Dilovası ilçesi Fatih Mahallesi geçişi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AGJ 342 plakalı servis minibüsü, aynı yönde ilerleyen TIR’a arkadan çarptı. 

Kazada servis minibüsündeki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

#TEM Otoyolu
#Kocaeli
#TIR
#Trafik kazası
