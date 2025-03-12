Tersine göç ile üretime katkı sağlıyorlar: Müdürlükten istifa edip mantar tesisi kurdular

Antalya'da özel sektördeki müdürlük görevlerinden istifa eden Esra ve Hasan Şahin Ergün çifti, yerleştikleri köyde kurdukları tesiste mantar üretiyor.
Kent merkezinde yıllarca farklı sektörlerde müdürlük yapan Ergün çifti, daha sakin bir hayat ve kendi işlerinin patronu olma düşüncesiyle 8 yıl önce köye yerleşmeye karar verdi.
Korkuteli ilçesinin Sülekler köyüne yerleşen ve mantar yetiştirmeye karar veren çift, bütün birikimleriyle 3 kısımdan oluşan üretim tesisi kurdu.
Yaşadıkları zorluklara rağmen pes etmeyerek çalışmayı sürdüren çift, mantar tesisinden 12 ay boyunca ürün alarak, üretime katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.
Daha sonra köyde nasıl bir üretim yapacaklarını araştırdıklarını belirten Ergün, "İnternetten mantar üretimini gördük. Bir tanıdığımız da hobi amaçlı mantar üretimi yapıyordu ve bu işi yapmaya karar verdik." dedi.