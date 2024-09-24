Tesadüf hayatını değiştirdi: 120 bin TL'ye aldı şimdi paha biçilemiyor

Yapacağımız çalışmalar sonucunda bölgede sergi ve teşhire uygun sayıda tarihi eser ortaya çıkarsa, bu konuda farklı stratejiler geliştireceğiz. Eğer böyle bir durum gerçekleşmezse, bu tarihi eserleri Elazığ merkezimizde sergilemek için hazırlık yapacağız. Mozaiğin üzerinde Anadolu'ya özgü çeşitli hayvanlar, örneğin ayı, domuz, Anadolu leoparı ve bölgede yaygın olarak bulunan geyik türleri ile av tazıları canlı bir şekilde tasvir edilmiş. Ayrıca, bölgenin ağaç dokusuna dair figürler de yer almakta. Bu eserlerin Roma dönemi ve erken Bizans dönemine ait olduğu düşünülüyor" diye konuştu.