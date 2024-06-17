THK'nın 'Ateş Kuşları' görev başında: Dünyada kullanılan en verimli uçaklar

"Dünyada kullanılan en verimli uçaklar"





Yurtnaç, THK'ya ait 9 adet yangın uçağı olduğunu, bunlardan 2'sinin artık ekonomik ömrünü tamamladığını söyledi.





Yurtnaç, göle sert iniş yapan uçağın yerine bakımda bulunan 3 uçaktan 1'inin çalışmasını hızlandırıp, bölgeye gönderdiklerini belirterek, "Şu anda 4 yangın uçağımız faal halde. Zaman içinde 2 uçağımızı da aktif hale getirebilirsek; 6 uçak orman yangınlarıyla mücadelede yer alacak. Bu uçaklar küçük uçaklar değil ve dünyada orman yangınlarında kullanılan en verimli uçaklar. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü'nün bir filo oluşturdu. Hep birlikte orman yangınlarıyla mücadelemizi gerçekleştireceğiz. CL-215 tipi yangın uçağımız sadece Bodrum-Milas bölgesi değil, o bölgede orman yangınlarının çıkması muhtemel yerler var. Orman Genel Müdürlüğü tespit ediyor. Bizim uçaklarımız ancak havaalanından havalanabiliyor. O havaalanlarında bekletiliyor. Bir yangın olduğu zaman start verilecek ve direkt müdahale gerçekleştirilebilecek. Şu anda dünyada CL-215 tipi yangın uçakları, orman yangınlarında kullanılan en uygun, verimli ve rasyonel uçaklar" diye konuştu.