THK'nın 'Ateş Kuşları' görev başında: Dünyada kullanılan en verimli uçaklar

Aydın Didim'de Bafa Gölü'ne sert iniş yapan Türk Hava Kurumu'na (THK) ait uçağın yerine bakımları hızla tamamlanan aynı tipteki yeni uçak göreve başladı. Bodrum-Milas Havalimanı'nda konuşlu bulunan THK'ya ait 'Ateş Kuşları' adı verilen, 5'er ton su alma kapasiteli dört CL-215 tipi yangın söndürme uçağı, orman yangınları ile mücadelede görev alıyor.
THK envanterine kayıtlı 9 adet CL-215 tipi yangın söndürme uçağından 1'i 1 Mayıs, 3'ü de 1 Haziran'dan itibaren Bodrum-Milas Havalimanı'nda konuşlanarak, Bodrum ve çevresindeki orman yangınları ile mücadelede görev yapmaya başladı. Uçaklardan biri, önceki gün Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan yangına müdahale çalışmasında Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı. Bu uçağın yerine THK'da bakımları hızla tamamlanan aynı tipteki yeni uçak bölgeye gönderilerek göreve başladı.
THK'nın 'Ateş Kuşları' adı verilen, 5'er ton su alma kapasitesine sahip uçakları, bölgede çıkan orman yangınlarına havadan müdahale ederek, söndürme çalışmalarına destek oluyor.
"Seferberlik şeklinde çalışıyoruz"
THK Başkanı Kemal Yurtnaç, orman yangınlarına karşı mevcuttaki uçakları faal halde tuttuklarını söyledi. Yurtnaç, THK'nın CL-215 tipi 5 ton su alma kapasitesine sahip uçaklarının, şu anda orman yangınları ile mücadelede görev yapan en büyük uçaklar olduğunu belirterek, "4 uçağımızı 'Ateş Kuşları' olarak adlandırıyoruz. 'Ateş Kuşları'mız teknik ekibiyle görevde ve orman yangınlarında canla başla mücadele ediyor. CL-215 tipi yangın uçaklarımız standart 5 ton su alma kapasitesine sahip. Uçakların bakımlarını THK teknik birimimiz tarafından kendimiz yapıyoruz. TUSAŞ, uçaklarımızın malzemeleri tedarik ediyor, bizim teknisyenlerimiz tarafından da onarımları gerçekleştiriliyor. Uçaklarımızın bakımlarını dikkatle ve düzenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu sene orman yangınları bir anda başladı. Seferberlik şeklinde Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde çalışmalarımız yürütülüyor" dedi.
"Dünyada kullanılan en verimli uçaklar"
Yurtnaç, THK'ya ait 9 adet yangın uçağı olduğunu, bunlardan 2'sinin artık ekonomik ömrünü tamamladığını söyledi.
Yurtnaç, göle sert iniş yapan uçağın yerine bakımda bulunan 3 uçaktan 1'inin çalışmasını hızlandırıp, bölgeye gönderdiklerini belirterek, "Şu anda 4 yangın uçağımız faal halde. Zaman içinde 2 uçağımızı da aktif hale getirebilirsek; 6 uçak orman yangınlarıyla mücadelede yer alacak. Bu uçaklar küçük uçaklar değil ve dünyada orman yangınlarında kullanılan en verimli uçaklar. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü'nün bir filo oluşturdu. Hep birlikte orman yangınlarıyla mücadelemizi gerçekleştireceğiz. CL-215 tipi yangın uçağımız sadece Bodrum-Milas bölgesi değil, o bölgede orman yangınlarının çıkması muhtemel yerler var. Orman Genel Müdürlüğü tespit ediyor. Bizim uçaklarımız ancak havaalanından havalanabiliyor. O havaalanlarında bekletiliyor. Bir yangın olduğu zaman start verilecek ve direkt müdahale gerçekleştirilebilecek. Şu anda dünyada CL-215 tipi yangın uçakları, orman yangınlarında kullanılan en uygun, verimli ve rasyonel uçaklar" diye konuştu.