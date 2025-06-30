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Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti

Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti

22:5230/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
IHA
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Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil, yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.15 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak istikametinden Kula yönüne seyir halinde olan Rıdvan A. (36) yönetimindeki otomobil, Yurtbaşı Mahallesi girişinde bir lokantanın önünde park halinde bulunan 26 AKH 517 plakalı tıra arkadan çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan sürücü Rıdvan A. ile çocukları M.N.A. (12), Y.A. (9) ve M.T.A. (6) araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi. 

Ekipler, araçta sıkışan baba ve 3 çocuğunu uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


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