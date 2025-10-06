Trafik cezalarında artış yolda: Makas atana 180 bin TL ceza

Karayolları Trafik Kanunu’nda yeni bir düzenleme hazırlığı başlarken yeni kanun teklifi ile trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik cezalar rekor seviyelere çıkarılacak. Teklife göre, makas atanlara 180 bin TL, kaza yerinden kaçanlara hapis cezası öngörülüyor.
Önceki yasama döneminde TBMM Başkanlığı’na sunulan, trafik kurallarını ihlal edenlere uygulanan para cezalarının artırılmasını öngören Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.
Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek teklif kapsamında en tehlikeli ihlallere getirilen bazı yeni cezalar şöyle:
Sahte Plaka Kullanımı: 280.000 TL
Makas Atma (Trafiği Tehlikeye Sokma): 180.000 TL
Drift Yapma: 140.000 TL
Ehliyetsiz araç kullanma: 40.000 TL
İptal edilmiş ehliyetle araç kullanma: 200.000 TL
Ambulans/İtfaiyeye yol vermeme: 46.000 TL
Trafik zabıtasının 'Dur' ihtarına uymama: 200.000 TL
Kaza yerini terk etme (Ölümlü/Yaralamalı): 46.000 TL para cezası ve 3 yıla kadar hapis cezası
TEMEL TRAFİK KURALLARI DA LİSTEDE
Yeni düzenlemeyle temel trafik kurallarına yönelik cezalar da artırılıyor:
Araç kullanırken telefonla konuşma: 5.000 TL
Kırmızı ışık ihlali: 5.000 TL
Alkollü araç kullanma: 25.000 TL
Emniyet kemeri takmama: 2.500 TL
Israrla takip/saldırgan sürüş: 180.000 TL idari para cezası ve 60 gün süreyle ehliyetin geri alınması.
Teklif, ayrıca araç üzerinde mevzuata aykırı değişiklik yapanlara 5 bin lira ceza kesilmesini ve araç mevzuata uygun hale getirilinceye kadar trafikten men edilmesini öngörüyor.