Trafik cezalarında artış yolda: Makas atana 180 bin TL ceza

Karayolları Trafik Kanunu’nda yeni bir düzenleme hazırlığı başlarken yeni kanun teklifi ile trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik cezalar rekor seviyelere çıkarılacak. Teklife göre, makas atanlara 180 bin TL, kaza yerinden kaçanlara hapis cezası öngörülüyor.

1 /4 Önceki yasama döneminde TBMM Başkanlığı’na sunulan, trafik kurallarını ihlal edenlere uygulanan para cezalarının artırılmasını öngören Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.

2 /4 Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek teklif kapsamında en tehlikeli ihlallere getirilen bazı yeni cezalar şöyle:

3 /4 Sahte Plaka Kullanımı: 280.000 TL Makas Atma (Trafiği Tehlikeye Sokma): 180.000 TL Drift Yapma: 140.000 TL Ehliyetsiz araç kullanma: 40.000 TL İptal edilmiş ehliyetle araç kullanma: 200.000 TL Ambulans/İtfaiyeye yol vermeme: 46.000 TL Trafik zabıtasının 'Dur' ihtarına uymama: 200.000 TL Kaza yerini terk etme (Ölümlü/Yaralamalı): 46.000 TL para cezası ve 3 yıla kadar hapis cezası











