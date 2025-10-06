Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trafik cezalarında artış yolda: Makas atana 180 bin TL ceza

Trafik cezalarında artış yolda: Makas atana 180 bin TL ceza

08:406/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Karayolları Trafik Kanunu’nda yeni bir düzenleme hazırlığı başlarken yeni kanun teklifi ile trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik cezalar rekor seviyelere çıkarılacak. Teklife göre, makas atanlara 180 bin TL, kaza yerinden kaçanlara hapis cezası öngörülüyor.

Önceki yasama döneminde TBMM Başkanlığı’na sunulan, trafik kurallarını ihlal edenlere uygulanan para cezalarının artırılmasını öngören Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek teklif kapsamında en tehlikeli ihlallere getirilen bazı yeni cezalar şöyle:

Sahte Plaka Kullanımı: 280.000 TL

Makas Atma (Trafiği Tehlikeye Sokma): 180.000 TL

Drift Yapma: 140.000 TL

Ehliyetsiz araç kullanma: 40.000 TL

İptal edilmiş ehliyetle araç kullanma: 200.000 TL

Ambulans/İtfaiyeye yol vermeme: 46.000 TL

Trafik zabıtasının 'Dur' ihtarına uymama: 200.000 TL

Kaza yerini terk etme (Ölümlü/Yaralamalı): 46.000 TL para cezası ve 3 yıla kadar hapis cezası







TEMEL TRAFİK KURALLARI DA LİSTEDE



Yeni düzenlemeyle temel trafik kurallarına yönelik cezalar da artırılıyor:


Araç kullanırken telefonla konuşma: 5.000 TL

Kırmızı ışık ihlali: 5.000 TL

Alkollü araç kullanma: 25.000 TL

Emniyet kemeri takmama: 2.500 TL

Israrla takip/saldırgan sürüş: 180.000 TL idari para cezası ve 60 gün süreyle ehliyetin geri alınması.

Teklif, ayrıca araç üzerinde mevzuata aykırı değişiklik yapanlara 5 bin lira ceza kesilmesini ve araç mevzuata uygun hale getirilinceye kadar trafikten men edilmesini öngörüyor.







#trafik kuralları
#trafik cezası
#kural
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ 3 AYLIK MAAŞ FARKI: 2026 Ocak emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak, beklenti ne yönde?