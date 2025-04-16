Ataşehir'de özel bir kadın doğum kliniğinde yasa dışı yumurta artırımı yapılıp ABD'deki bir tüp bebek merkezinde satıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada gittikçe derinleşiyor. Klinikte yapılan denetimlerde doktorların ifadeleri ve kliniğe para cezası verildiği ortaya çıktı. İşte kan donduran olayla ilgili son gelişmeler ve doktorların ifadeleri...
Yeni doğan Çetesi'nin yankıları henüz dinmemişken, Ataşehir'deki kadın doğum kliniğinde usulsüz yumurta satışı yapıldığını ihbarı üzerine ortaya çıkan olay tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İddiaya konu skandal ihbar CIMER'e yapıldı.
Amerika ile koordineli saç ve göz rengi gibi genetik özellikler belirtildi
Yapılan bu usulsüzlüğün klinikle koordineli kişilerce yapıldığı belirtilen ihbarda, işlem süresince kadınlara çeşitli tahliller, saç ve göz rengi gibi genetik özelliklerin belirtildiği anketler de yapıldı. İleride doğan çocuklardan miras hakkı iddia edememesi için imzalar alındı. Paraya ihtiyacı olan 20-30 yaş aralığındaki genç kadınların kandırılarak bu uygulamanın yapıldığı ve Amerika'daki bir şirketle koordineli işlemlerin gerçekleştirildiği iddia edildi.
Kurye ile ilaç gönderilip yumurta sayısı kadar para teklif edildi
İddiaya göre kadın doğum polikliniği, "genel kontrol, muayene veya yumurta dondurma" gibi işlemler adı altında genç kadınlara kurye aracılığıyla hormon ve yumurta artırıcı ilaç gönderdi. Bu ilacı 2 hafta süresince kullanan kadınlar, yurtdışına gönderildi ve oradaki hastanelerin tüp bebek merkezlerine yumurta satışı yapıldı. Kadınlaraysa olgunlaşan yumurta sayısı kadar para ödeneceği söylenerek 20- 40 bin lira para teklifi sunuldu.
"Bunun adı organ kaçakçılığı"
Kadınların kullandığı ilacın zararı olmadığının söylendiği ancak prospektüsün incelendiğinde felç, erken menopoz gibi birçok yan etkisinin bulunduğu aktarılan dilekçede, "Kandırılan insanların sağlığı ile oynanıyor. Organ kaçakçılığına teşvik ediliyorlar" dedi.
İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı
İhbar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü denetim ekipleri kliniğe giderek araştırmalar yaptı. İlgili ilacın birkaç hastaya reçete edildiğini belirledi. Klinikte çalışan doktorlar ise adet düzensizliği, kanama gibi ilgili tanılara göre ilacın hastalara verildiğini ve illegal durumla alakalarının olmadığını, suçlamayı kabul etmediklerini belirtti.
Bakanlık suç duyurusunda bulundu: Soruşturma başlatıldı
Ancak savunmaları uygun görmeyen Sağlık Bakanlığı reçeteleme yapan 2 doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Savunmalarının uygun görülmemesinin yanı sıra, şikayet konusunun oldukça mühim olduğunu kaydeden Bakanlık, soruşturmanın başlatılmasını ve varsa suçları dava açılarak cezalandırılmalarını istedi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Organ Ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması Ve Nakli Hakkında Kanun'na muhalafet" ve "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalafet" suçlarından soruşturma başlattı.
'İlaç yazıyorum ama yumurta satışıyla alakam yok'
Bu iddianın ardından harekete geçen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri kliniğe olağandışı denetim yaptı. Binada inceleme yapıldı, 6 doktorun faaliyet gösterdiği belirlendi. Sadece 2 doktorun iddiaya konu ilacı reçete edebildiğinin belirlenmesi üzerine doktorların savunması alındı. Doktor T.T. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine verdiği ifadede, "Şikayete söz konusu olan illegal yumurta arıtma tedavisi ile ilgili hiçbir alakam bulunmamaktadır. Branşım gereği yasal sınırlar içerisinde uygun olan hastalarıma bahsi geçen ilacı kullanmaktayım" dedi.
"Kısırlık ilacını reçete etmedim"
Bir diğer doktor Ş.A ise, "Şikayete konu kişiler ve olaylarla ilgili herhangi ilgim ve bilgim yoktur. Uzmanlık alanımla ilgili yasaların bana verdiği haklar ve sınırlar çerçevesinde hastalarıma adet düzensizliği, kanama gibi şikayetlere ilaç reçete ediyorum. Kadın kısırlık tedavisinde kullanılan ilacı daha önce hiç reçete etmedim. Kısırlık tanısı koyduğum kadın hastalarımın muayene kaydını paylaşıyorum" dedi.
İdari para cezası ve sayfa kapatma kararı
Denetimi gerçekleştiren 7 üyenin imzasıyla alınan hekim savunmaları uygun görülmedi, konu değerlendirmek üzere müdürlüğün inceleme ve soruşturma birimine iletilmesi kararı verildi. Konunun arz ettiği önem nedeniyle olay hukuk ve muhakemat birimine iletildi. Öte yandan sağlık merkezinin instagram sayfası da müdürlükçe incelendi. 'Faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı yazılamaz' ve reklam yasağı hükümlerine aykırılıktan 10 bin 572 lira idari para cezası kesildi. Sayfaya erişim engeli getirildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, enjeksiyon yöntemiyle vücuda alınan ilacın yumurta üretmeyen, tüp bebek gibi yardımcı üreme teknikleri (kısırlık tedavisi) uygulanan yetişkinlerde kullanıldığı ve kadınlarda yumurta dondurma döngüsü sırasında toplanan ve saklanan yumurta sayısını artırmak için de yaygın olarak kullanıldığı öğrenildi.
İlaç şok etkisi yapabiliyor
İlacın ciddi yan etkileri de bulunuyor. Hafiften şiddetliye anafilaktik reaksiyon ve şokları içeren aşırı hassasiyet reaksiyonları yarattığı ifade ediliyor.