Amerika ile koordineli saç ve göz rengi gibi genetik özellikler belirtildi





Yapılan bu usulsüzlüğün klinikle koordineli kişilerce yapıldığı belirtilen ihbarda, işlem süresince kadınlara çeşitli tahliller, saç ve göz rengi gibi genetik özelliklerin belirtildiği anketler de yapıldı. İleride doğan çocuklardan miras hakkı iddia edememesi için imzalar alındı. Paraya ihtiyacı olan 20-30 yaş aralığındaki genç kadınların kandırılarak bu uygulamanın yapıldığı ve Amerika'daki bir şirketle koordineli işlemlerin gerçekleştirildiği iddia edildi.