Türkiye'de korunan alan sayısı 692'ye yükseldi

DKMP Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin doğal zenginliklerini koruma çalışmalarını sürdürürken, korunan alan sayısını artırmayı sürdürüyor.





Milli park, tabiat parkı ve sulak alan gibi farklı statülerde 690 alanı koruma altında bulunduran DKMP öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucunda, son olarak Giresun'daki bir alan "tabiat parkı", Tokat'taki bir alan da "tabiat anıtı" ilan edildi. Böylece, Türkiye'deki korunan alan sayısı 692'ye yükseldi.