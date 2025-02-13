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Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçeleri

Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçeleri

Halil Akkoç
Halil Akkoç
16:0613/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), açıkladığı "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları"na göre, Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin 944 oldu. Peki Türkiye'nin en küçük ilçeleri hangileri. Nüfusu en düşük 5 ilçeyi sizler için derledik. İşte 2024 nüfus sayımına göre, Türkiye'nin en küçük ilçeleri...

Konya'nın Yalıhüyük ilçesi 1678 kişiyle Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi oldu.

Bingöl'ün Yayladere ilçesi 1996

ve Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi 2 bin 34 kişiyle Yalıhüyük'ü izledi.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi 2 bin 156, 

Eskişehir'in Han ilçesi 2 bin 164 kişiyle nüfusu en az diğer ilçeler olarak sıralandı.

#Yalıhüyük
#Yayladere
#Kızılören
#Han
#Kofçaz

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