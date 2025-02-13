Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), açıkladığı "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları"na göre, Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin 944 oldu. Peki Türkiye'nin en küçük ilçeleri hangileri. Nüfusu en düşük 5 ilçeyi sizler için derledik. İşte 2024 nüfus sayımına göre, Türkiye'nin en küçük ilçeleri...

1 /5 Konya'nın Yalıhüyük ilçesi 1678 kişiyle Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi oldu.

2 /5 Bingöl'ün Yayladere ilçesi 1996

3 /5 ve Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi 2 bin 34 kişiyle Yalıhüyük'ü izledi.

4 /5 Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi 2 bin 156,