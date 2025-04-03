Türkiye'nin en hızlı akan nehri: Su seviyesi karların erimesiyle 2 katına çıktı

"Karlar tamamen eriyince su seviyesi daha da artacak"





Çoruh Nehri'nin bu aylarda coştuğunu ifade eden Yusuf Kaymak isimli vatandaş, karların tamamen erimediğini, bu su seviyesinin giderek artacağını hatırlattı.





Özellikle Kop Dağı taraflarında biriken karların erimesiyle Çoruh'ta ciddi bir artışın yaşanacağını kaydeden Kaymak, "Çoruh Nehri bu aylarda coşar, henüz yukarılarda biriken karların erimesi başlamadı ama yine de günlük artış var. Kop Dağı taraflarındaki karların da erimesiyle bu seviyesinin yükseleceğini tahmin ediyorum. Dikkatli olmak lazım" dedi.