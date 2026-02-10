Türkiye'nin en kalabalık mahallesi: 160 bin nüfusuyla 6 ili geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ’Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları’nı açıklamıştı. Buna göre, 2024 yılı itibarıyla 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, geçen yıl 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi.





TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Diyarbakır’ın nüfusu ise 1 milyon 853 bin 356 kişi olarak belirlendi. Bunun 935 bin 763 kişi erkek, 916 bin 593’ü kadın. Merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi ise, 160 bin 136 kişi nüfusuyla Türkiye’nin en yoğun mahallesi unvanını korudu. Bir önceki yıl 157 bin 422 olarak belirlenmişti.