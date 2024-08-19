Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu: İlk 10'da bakın hangi iller var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin en mutlu şehirlerini açıkladı. İlk 10'daki iller dikkat çekti. Türkiye'nin en mutlu iller hangileri? İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin en mutlu şehirlerini açıkladı.
TÜİK verilerine göre mutluluk oranlarıyla dikkat çeken 10 il şöyle:
1. Sinop - yüzde 77.66 mutluluk oranı
2. Afyonkarahisar - yüzde 76.43 mutluluk oranı
3. Bayburt - yüzde 75.91 mutluluk oranı
4. Kırıkkale - yüzde 75.48 mutluluk oranı
5. Kütahya - yüzde 73.76 mutluluk oranı
6. Çankırı - yüzde 73.5 mutluluk oranı
7. Düzce - yüzde 72.77 mutluluk oranı
8. Uşak - yüzde 72.34 mutluluk oranı
9. Siirt - yüzde 71.65 mutluluk oranı
10. Şırnak - yüzde 71.36 mutluluk oranı