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Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu: İlk 10'da bakın hangi iller var

10:55 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:56 - 19/08/2024 Pazartesi
IHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin en mutlu şehirlerini açıkladı. İlk 10'daki iller dikkat çekti. Türkiye'nin en mutlu iller hangileri? İşte detaylar...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin en mutlu şehirlerini açıkladı.

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TÜİK verilerine göre mutluluk oranlarıyla dikkat çeken 10 il şöyle:

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1. Sinop - yüzde 77.66 mutluluk oranı

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2. Afyonkarahisar - yüzde 76.43 mutluluk oranı

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3. Bayburt - yüzde 75.91 mutluluk oranı

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4. Kırıkkale - yüzde 75.48 mutluluk oranı

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5. Kütahya - yüzde 73.76 mutluluk oranı


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6. Çankırı - yüzde 73.5 mutluluk oranı


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7. Düzce - yüzde 72.77 mutluluk oranı

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8. Uşak - yüzde 72.34 mutluluk oranı

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9. Siirt - yüzde 71.65 mutluluk oranı

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10. Şırnak - yüzde 71.36 mutluluk oranı

#Türkiye
#TÜİK
#Sinop
#Afyonkarahisar
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