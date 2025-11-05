Türkiye'nin en ucuz hamsisi: Metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

Çorum’umuzda deniz olmamasına rağmen Karadeniz bölgesinden bizim fiyatımız şu an çok çok uygun. Vatandaşımız balık yesin ve balığa doysun diye de fiyatı 40 TL’ye çektik. Bu durumdan müşterilerimiz de çok memnun. Talep zaten kendisini de belli ediyor. Her zaman her yerde hizmet şart" dedi.