Türkiye'nin nüfusu belli oldu: İşte en düşük nüfusa sahip 10 il

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. Ülkemizde 2023 yılında bir önceki yıla göre 10 ilin nüfusunda azalma görülürken, 2024 yılında 40 ilin nüfusunun azaldığı görüldü. Nüfusu en az olan iller belli oldu.

1 /10 Bayburt

83 bin 676

2 /10 Tunceli

86 bin 612

3 /10 Ardahan

91 bin 354

4 /10 Gümüşhane

142 bin 617

5 /10 Kilis

156 bin 739

6 /10 Artvin

169 bin 280

7 /10 Çankırı

199 bin 981

8 /10 Bartın

206 bin 715

9 /10 Iğdır

206 bin 857