Türkiye'nin nüfusu belli oldu: İşte en düşük nüfusa sahip 10 il

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. Ülkemizde 2023 yılında bir önceki yıla göre 10 ilin nüfusunda azalma görülürken, 2024 yılında 40 ilin nüfusunun azaldığı görüldü. Nüfusu en az olan iller belli oldu.
Bayburt
83 bin 676
Tunceli
86 bin 612
Ardahan
91 bin 354
Gümüşhane
142 bin 617
Kilis
156 bin 739
Artvin
169 bin 280
Çankırı
199 bin 981
Bartın
206 bin 715
Iğdır
206 bin 857
Sinop
226 bin 957