Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bayburt
Türkiye'nin nüfusu belli oldu: İşte en düşük nüfusa sahip 10 il

Türkiye'nin nüfusu belli oldu: İşte en düşük nüfusa sahip 10 il

Halil Akkoç
Halil Akkoç
11:596/02/2025, الخميس
Yeni Şafak
Sonraki haber

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. Ülkemizde 2023 yılında bir önceki yıla göre 10 ilin nüfusunda azalma görülürken, 2024 yılında 40 ilin nüfusunun azaldığı görüldü. Nüfusu en az olan iller belli oldu.

Bayburt


83 bin 676

Tunceli


86 bin 612

Ardahan


91 bin 354

Gümüşhane


142 bin 617

Kilis


156 bin 739

Artvin


169 bin 280

Çankırı


199 bin 981

Bartın


206 bin 715

Iğdır


206 bin 857

Sinop


226 bin 957

#Bayburt
#Artvin
#Bartın

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nüfus yoğunluğu en az olan iller listesinde Erzincan üçüncü sırada yer aldı